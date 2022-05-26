Лиз Трасс предостерегла от попыток умиротворения России – СМИ

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс намерена предостеречь союзников, что нельзя идти по пути умиротворения России. Это следует из речи, с которой Трасс планирует выступить во время визита в Боснию и Герцеговину, сообщает Sky News.

По ее словам, России нужно противопоставить силу.

"Мы не должны позволить, чтобы продолжительный и все более тяжелый конфликт разворачивался на Украине. Мы обязаны неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям", – подчеркнула Трасс.

Ранее российские власти потребовали от Британии разъяснений по поводу проблем при получении виз россиянами. В МИД РФ отметили, что ситуация осложняется обязательной предоплатой консульского сбора безналичным путем, который невозможно оплатить картами Visa или Mastercard российского банка-эмитента на британском веб-сайте в связи с введенными санкциями против России.

