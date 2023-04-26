Западу безразлична судьба Украины – вице-спикер СФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что Западу безразлично, какой ценой для Украины будут достигнуты его цели. Об этом политик рассказал в беседе с RT.

"Запад совершенно точно защищает на Украине собственные интересы. Главное для него – сохранить доминирование во всех сферах политики и экономики. Что будет происходить на Украине, для Запада безразлично", – прокомментировал Косачев сообщение посольства РФ в Лондоне, что Запад приготовил Украине роль радиоактивного могильника.

Вице-спикер Совфеда выразил уверенность, что при эскалации кризиса интересы украинцев будут учитываться в последнюю очередь. Косачев согласился с оценками экспертов, которые считают, что Украину превращают "в полигон с ядерными отходами".

Ранее посольство РФ в Лондоне обвинило Великобританию в эскалации в связи с поставками снарядов с обедненным ураном на Украину. По мнению дипмиссии, Запад уготовил Украине роль не только антироссийского полигона, но и радиоактивного могильника. Ведомство призвало Лондон не питать иллюзии, что ему удастся "выйти сухим из воды".