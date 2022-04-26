В РФ нужно ограничить полномочия контрольно-надзорных органов – Матвиенко

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ограничить полномочия и количество контрольно-надзорных органов в РФ, сообщает Pravda.Ru.

"Они на местах так чудят. Мы готовим предложения премьер-министру России. Назрела реформа контрольно-надзорных органов", – сказала она.

Матвиенко добавила, что в настоящее время деятельность таких органов не контролируется, это приводит к перекосам в их работе.

Ранее Владимир Путин призвал сотрудников прокуратуры следить за выполнением программ социальной поддержки граждан в условиях беспрецедентного санкционного давления. Президент отметил, что такое давление усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. В связи с этим необходимо решать конкретные проблемы каждого человека, подчеркнул он.