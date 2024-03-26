В конгрессе США расследуют закрытие и приостановку работы американских посольств по миру

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Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер проводит расследование, почему администрация американского президента Джо Байдена закрывает и эвакуирует сотрудников посольств Штатов по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости.

"Джеймс Комер расследует серию закрытий и частичных эвакуаций посольств по всему миру", – указано в сообщении.

Так, за время, которое Байден находится у власти, несколько посольств США в мире были частично эвакуированы или же приостановили свою работу. Среди них – посольства в Белоруссии, Афганистане, Судане, Нигере и Гаити.

В комитете по надзору считают, что это ведет к сокращению присутствия США за рубежом и к серьезным последствиям для американцев, проживающих в этих странах.

Ранее сообщалось, что Белый дом запретил вывешивать флаги ЛГБТ (запрещенное в России экстремистское движение) в посольствах США. Кроме того, под запрет попали знамя Конфедерации времен Гражданской войны, флаг с лозунгом экс-президента США Дональда Трампа "Снова сделаем Америку великой".