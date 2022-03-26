Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу – Медведев

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Измышления западных политиков, что они сейчас "спеленают" Россию, как когда-то КНДР или Кубу, ни на чем не основаны. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Россия – это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава. Поэтому все их измышления, что они нас сейчас "спеленают", как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны, это невозможно", – сказал зампредседателя Совбеза РФ.

По его мнению, Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но ею являются США.

"Rogue nation являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот, они и есть государство-изгой и государство-разбойник", – сказал Медведев.

Ранее замглавы Совбеза РФ заявил, что вводя санкции против РФ, Запад пытается настроить российское общество против властей, однако происходит наоборот – граждане страны только больше консолидируются. Медведев напомнил, что за каждым крупным российским бизнесом, на который пытается надавить Запад, стоят целые отрасли экономики, в которых трудятся сотни тысяч и даже миллионы граждан. По его словам, в таких условиях государство поддерживают даже те, кто был с его решениями в какой-то степени не согласен.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.