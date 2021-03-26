Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

08:26

Байден раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином

политика

Фото: ТАСС/Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден раскрыл детали разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

По словам Байдена, он разъяснил лидеру Китая, что США не стремится к конфронтации, однако ожидается жесткая конкуренция между странами.

"Мы разъяснили друг другу несколько вещей. Я вновь разъяснил ему, что... мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жесткая-жесткая конкуренция", – заявил глава Белого дома.

Телефонный разговор между лидерами США и КНР состоялся в феврале.

В ходе разговора Си Цзиньпин призвал американскую сторону развивать отношения на принципах бесконфликтности и взаимного уважения. Он назвал противостояние Пекина и Вашингтона настоящей катастрофой для всего мира. По его мнению, обе страны должны прилагать усилия и двигаться навстречу друг другу для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать