Байден раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином

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Президент США Джо Байден раскрыл детали разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

По словам Байдена, он разъяснил лидеру Китая, что США не стремится к конфронтации, однако ожидается жесткая конкуренция между странами.

"Мы разъяснили друг другу несколько вещей. Я вновь разъяснил ему, что... мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жесткая-жесткая конкуренция", – заявил глава Белого дома.

Телефонный разговор между лидерами США и КНР состоялся в феврале.

В ходе разговора Си Цзиньпин призвал американскую сторону развивать отношения на принципах бесконфликтности и взаимного уважения. Он назвал противостояние Пекина и Вашингтона настоящей катастрофой для всего мира. По его мнению, обе страны должны прилагать усилия и двигаться навстречу друг другу для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества.

