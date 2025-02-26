Захарова назвала безумным посвященное Украине выступление главы МИД Канады

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Выступление главы МИД Канады Мелани Жоли на встрече стран G20 в ЮАР, посвященное Украине, было безумно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, Жоли все выступление рассказывала о том, как Канада будет отстаивать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

"С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту? Зачем кричать в колодец? Зачем оставаться в какой-то вакуумной ситуации, когда все, что ты говоришь, никто не слышит, кроме 20 министров, которые собрались обсудить другие вещи", – заметила российский дипломат.

С другой стороны, обратила внимание Захарова, у Оттавы самой есть проблемы как с независимостью, так и собственной территориальной целостностью. В частности, американский президент Дональд Трамп регулярно напоминает, что хотел бы видеть Канаду не отдельным государством, а 51-м штатом, напомнила представитель МИД РФ.

Ранее глава МИД Канады жаловалась, что страны G7 не могут согласовать совместное заявление касательно украинского конфликта из-за позиции Штатов. По словам Жоли, позиция Вашингтона контрастирует с общей позицией G7. В частности, лидеры стран объединения все еще ведут некоторые переговоры.

