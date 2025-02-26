Депутат Горелкин: обязательную идентификацию пользователей Сети сложно реализовать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Идею обязательной верификации возраста пользователей интернета сложно реализовать, поскольку возникают вопросы интеграции инструментов по идентификации личности. Об этом ТАСС заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Парламентарий отметил, что для отечественных площадок вопрос интеграции таких инструментов верификации, как "Госуслуги" и биометрия, сопряжен с определенными финансовыми затратами, которые по законам бизнеса лягут на потребителя. Кроме того, у иностранных граждан могут дополнительно появиться политические барьеры.

По словам Горелкина, на уровне отдельных депутатов вопрос обязательной идентификации пользователей и запрета выходить в Сеть несовершеннолетним время от времени возникает, однако он не располагает информацией о системной проработке таких идей.

Собеседник агентства указал, что оградить детей от деструктивного контента могут родители, так как большинство цифровых платформ дают такие возможности.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова указала на необходимость закрепления в законодательстве процесса верификации возраста пользователей интернета. Она считает, что такая мера сможет обезопасить детей от негативного контента. В данный момент материалы с маркировкой 18+ доступны любому, кто поставит "галочку", якобы подтверждающую совершеннолетие, уточнила омбудсмен.