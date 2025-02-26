Москалькова призвала закрепить в законе верификацию возраста пользователя в Сети

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в собственном отчете за прошлый год указала на необходимость закрепления в законе процесса верификации возраста пользователей в Сети. Этот документ имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению Москальковой, эта мера позволит обезопасить детей, которым не исполнилось 18 лет, от негативного контента в Сети. Сейчас, как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ, контент с маркировкой 18+ доступен любому, кто поставит "галочку", якобы подтверждающую, что достиг совершеннолетнего возраста.

Между тем Роскомнадзор рекомендовал установить программы родительского контроля на телефонах несовершеннолетних для того, чтобы оградить их от негативного воздействия цифровой среды. Родители смогут запретить материалы, содержащие нецензурную лексику, а также видео- и фотоматериалы, имеющие маркировку 18+.

В ведомстве также отметили, что такие программы помогут установить родителям лимит на время пребывания ребенка в соцсетях, просматривать, какими сервисами он пользуется, в какие игры играет, а также контролировать и предотвращать нежелательные покупки, которые дети могут совершать в играх.

