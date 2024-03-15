Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В РФ разработали систему идентификации пользователя по клавиатурному почерку и походке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей Кубанского государственного технологического университета.

Там уточнили, что пользователя определяют при помощи этих двух параметров. Работа системы происходит в фоновом режиме, отметил один из авторов, студент университета Вячеслав Евгелевский.

Идентификация происходит через анализ времени удержания объектов на экране. Отмечается, что у каждого человека данный фактор является уникальным, однако он позволяет идентифицировать пользователя. При походке система анализирует положение гаджета в пространстве.

"За счет применения сверхточных нейронных сетей из динамики походки можно выделить те перемещения в пространстве, которые идентифицируют непосредственно пользователя", – указали авторы.

Разработке предоставили свидетельство о регистрации программ в области распознавания клавиатурного почерка и походки. Интерфейс приложения будет доступен на операционных системах iOS и Android, а его релиз может состояться уже в этом году.

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