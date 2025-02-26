СФ одобрил закон о лишении свободы за порчу имущества по экстремистским мотивам

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Совет Федерации одобрил закон о лишении свободы до пяти лет за уничтожение или порчу имущества по экстремистским мотивам – из-за вражды или ненависти.

Новым квалифицирующим признаком дополняется часть 2 статьи 167 УК России. Отныне умышленное уничтожение или порча чужого имущества по мотивам ненависти или вражды приравниваются к деяниям, совершенным общеопасным способом или из хулиганских побуждений, либо повлекшим по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

За такие деяния в УК РФ предусмотрено наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее Госдума приняла проект закона о привлечении добровольцев к материальной ответственности за порчу вооружения, военной техники или имущества. По новым нормам для расчетов размера возмещения ущерба будет применяться не полный оклад месячного денежного содержания, а его 50% за календарный месяц. Кроме того, из денежного довольствия гражданина будут удерживаться 20%.