IOL: в ЮАР сорвали проукраинский митинг песней "Сигма-бой"

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Песней "Сигма-бой" был сорван проукраинский митинг, проходящий в южноафриканском городе Дурбан, передает радио КП, ссылаясь на местное издание Independent Online.

По данным СМИ, демонстрацию организовала "Ассоциация украинцев ЮАР". Ее участники собрались с плакатами и флагами в поддержку Украины.

Однако через несколько минут после начала мероприятия к ним присоединилась группа людей с российскими флагами. Прибывшая на место происшествия полиция попыталась уладить конфликт и приказала тем, у кого были российские флаги, разойтись, уточнили в материале.

Ранее трек российских школьниц "Сигма-бой" предложили запретить в Европе. По мнению некоторых депутатов Европарламента, песня несет патриархальные и пророссийские взгляды.

Продюсеры и эксперты, напротив, отмечают, что песня – это обычный детский трек, не несущий политических подтекстов. Психологи не обнаружили в клипе опасных элементов, а депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поддержать исполнительниц, чтобы развивать их музыкальный талант.

