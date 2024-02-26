В Испании убили еще одного россиянина перед смертью Кузьминова

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В муниципалитете Вильяхойоса, где нашли тело российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего в прошлом году военный вертолет РФ, живут украинские и российские граждане, поэтому нередко в этом районе происходят драки. Об этом РИА Новости сообщил владелец находящегося неподалеку ресторана "Ла-Кала" Косина Фусьон, добавив, что в последний раз в этом месте убили еще одного россиянина.

"После начала СВО участилось количество драк между украинцами и русскими, хотя за два года ситуация сравнительно стабилизировалась", – уточнил он.

При этом Фусьон заявил, что не знает, из-за чего недавно убили россиянина. Он предположил, что это могло случиться из-за местных разборок.

По его словам, когда появилась первоначальная информация о смерти "гражданина Украины", можно было подумать, что это было профессиональное убийство. Он отметил, что это объясняется тем, что личность двоих мужчин, выехавших из гаража, не смогли определить. При этом Фусьон указал, что те якобы не оставили никаких следов и не попали ни на одну камеру, которых немало в районе.

19 февраля в испанских СМИ появилась информация, что Кузьминов был найден мертвым. По информации ABC, его труп обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями. В главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили смерть Кузьминова.

СМИ сообщили, что Кузьминов жил в муниципалитете Вильяхойос несколько дней перед гибелью. При этом, по информации изданий, о нахождении в Испании летчика никто не знал – ни в супермаркете, ни в ресторанах, которые располагались вблизи с местом, где обнаружили тело Кузьминова.

До этого в изданиях также сообщали, что в Сети было опубликовано видеообращение Кузьминова, в котором он признавался, что за госизмену, а именно за угон российского военного вертолета, ему заплатили 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).



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