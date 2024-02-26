Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения спецоперации. Он прибыл для награждения бойцов орденами Мужества, медалями "За отвагу" и "За храбрость", сообщает RT.

Герасимов заслушал доклад командующего армии об обстановке и порядке дальнейших действий объединения. По словам начальника Генштаба, 58-я общевойсковая армия никогда не подводила.

Вместе с тем Герасимов поздравил солдат с наградами и пожелал им вернуться домой.

"Поэтому берегите себя, успехов вам", – сказал он.

Ранее замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военным "Южной" группировки войск, которые особо отличились при штурме Авдеевки в ДНР. Он поздравил солдат с наградами и поблагодарил за мужество, профессионализм и стойкость, вручив ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость".

До этого Валерий Герасимов также наградил военнослужащих, которые отличились в ходе освобождения города. 21 февраля начальник Генштаба ВС РФ вручил военным ордена Мужества и медали "За отвагу".

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