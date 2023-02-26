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Западные СМИ не освещают конфликт на Украине должным образом, а вводят людей в заблуждение. Об этом заявил обозреватель Fox News Кайл Бекер.

"Предоставьте свидетельства или заткнитесь уже наконец. Мы не отправляем своих сыновей и дочерей умирать за политику коррумпированной недемократической страны без доказательств", – написал он в своем Twitter.

Он заявил, что отсутствие документальных подтверждений, например, в виде фотографий, заставляет его скептически относиться к публикациям в западных СМИ об Украине. Бекер считает, что "никого не волнует страшилка о русских" и подчеркивает, что украинский конфликт не относится к национальной безопасности США.

Обозреватель напоминает о "самой спорной в истории" Вьетнамской войне, которую публицисты тех времен максимально подробно осветили, несмотря на отсутствие нынешних технологий быстрой передачи данных. Он подчеркнул, что осуждает СМИ США за непропорциональное освещение конфликта и отсутствие фотоматериалов.

Он также напомнил, что задачей всех СМИ является проверка и документация происходящего, так как это поможет историкам будущего оценить, что же происходило на самом деле.

Ранее лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино обвинил западные СМИ в игнорировании экологической катастрофы, которая произошла в результате утечки вредных веществ из сошедшего с рельсов поезда в штате Огайо. Он заявил, что если бы подобная катастрофа произошла в России или Китае, то западные СМИ круглосуточно выводили бы этот материал на первые полосы, обличая халатность Путина и Си Цзиньпина.

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