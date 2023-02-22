В Международной федерации журналистов назвали причину приостановки членства СЖР

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Международной федерации журналистов рассказали о причине приостановки членства Союза журналистов России. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

"Членство СЖР было приостановлено с немедленным вступлением в силу после согласования исполнительным комитетом "предварительного решения об исключении" – максимальной санкции, предусмотренной за действия, противоречащие принципам и целям федерации", – отмечается в материале.

Ранее стало известно, что членство СЖР в Международной федерации журналистов было приостановлено.

До этого союзы журналистов северных стран выдвинули обвинения организации в недемократических методах и ведении неэтичной финансовой деятельности. Также они выразили недовольство из-за бездействия МФЖ после создания ассоциаций российских журналистов на присоединенных к РФ территориях.

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