Членство Союза журналистов России в МФЖ приостановили

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Членство Союза журналистов России в Международной федерации журналистов приостановлено, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы СЖР Владимира Соловьева.

"Генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже прислал мне письмо, в котором сообщил, что членство СЖР приостановлено", – сказал Соловьев.

31 января стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации журналистов инициировал исключение из своего состава Союза журналистов России.

Отмечалось, что союзы журналистов северных стран выдвинули обвинения организации в недемократических методах и ведении неэтичной финансовой деятельности. Также журналисты выразили недовольны из-за бездействия МФЖ после создания ассоциаций российских журналистов на новых территориях РФ – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

1 февраля МФЖ заявила, что 22 февраля рассмотрит вопросы о приостановке членства СЖР в рамках экстренной сессии исполнительного комитета организации.

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