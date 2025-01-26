Лукашенко заявил, что Белоруссия заменяет Запад на Восток за счет РФ и Китая

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Белоруссия с успехом заменяет Запад на Восток благодаря России и Китаю, заявил президент республики Александр Лукашенко. Однако он отметил, что есть и другие страны. Его слова приводит РИА Новости.

При этом, по словам белорусского лидера, КНР не скрывает свои технологии. Так, при покупке у них какого-либо станка, покупатель получает и чертежи, пояснил Лукашенко.

Политик также подчеркнул, что Белоруссия никогда не начнет проводить антикитайскую политику. США не удастся купить Минск, заявил белорусский президент.

"Почему мы против Китая должны воевать сегодня и проводить какую-то политику против китайского народа, против руководства Китая? Я никогда на это не пойду, и вы (США. – Прим. ред.) меня не купите в этом плане. Вот это такой разговор. Вот наш опыт", – отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко счел, что Белоруссия не столкнется с проблемами после прихода к власти в США Дональда Трампа. Однако трудности возникнут в Европе, подчеркнул белорусский лидер.

По его мнению, они уже начались. Так, европейские государства уже "крутятся как змеюки", чтобы найти выход из сложного положения, в котором они оказались после победы Трампа на президентских выборах в США, подчеркнул политик.

