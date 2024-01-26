Центризбирком завершил проверку подписей за кандидата в президенты Владимира Путина

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Центризбирком завершил проверку подписных листов, которые были предоставлены штабом кандидата в президенты Владимира Путина, пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда ЦИК РФ Николая Булаева.

"Проверка представленных подписей завершена", – сообщил он.

За месяц работы избирательного штаба Путина, который был организован в поддержку его кандидатуры на выборах президента в 2024 году, было собрано в три раза больше подписей, чем в 2018 году.

Представители штаба в понедельник, 22 января, привезли в ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку. Действующему президенту, как самовыдвиженцу, нужно было предоставить в Центризбирком как минимум 300 тысяч подписей.

8 декабря Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. 18 декабря он подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента. Сбор подписей в его поддержку начался 23 декабря.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина