Посол США в Венгрии пригрозил использовать рычаги влияния на Будапешт

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Соединенные Штаты готовы применить имеющиеся рычаги влияния на Венгрию из-за того, что Будапешт не учитывает интересы безопасности Вашингтона, заявил американский посол в Венгрии Дэвид Прессман, которого цитирует RT.

Он отметил, что венгерские власти якобы активно влияют на избирательную кампанию в США, при этом у Штатов есть эти рычаги.

Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы, в который входит 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. Позже Еврокомиссия (ЕК) была готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансовой помощи.

После в СМИ появилась информация, что Евросоюз рассматривает идею создания фонда помощи Украине, чтобы обойти наложенное Венгрией вето. Как указано в материале, фонд может получить порядка 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира и будет с 2024 по 2027 год ежегодно выделять Киеву до пяти миллиардов евро.



Премьер-министр Венгрии назвал абсурдным предложение ЕК выделить Киеву 50 млрд евро