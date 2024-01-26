США хотят повысить "гражданскую вовлеченность" сельской молодежи Киргизии

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Американский Госдепартамент профинансирует проекты по развитию демократических институтов и гражданского общества в Киргизии. Ведомство готово предоставить гранты заинтересованным сторонам, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Там указано, что цели будут достигаться путем выдачи малых грантов неправительственным организациям (НПО) и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества и независимым местным СМИ в Киргизии. Отмечается, что максимальный размер гранта может достигнуть 50 тысяч долларов, всего планируется выделить до 20 грантов.

Из документа следует, что одна из приоритетных тем для конкурсных заявок – "продвижение демократических институтов". В Госдепе добавили, что финансируемые инициативы должны "укрепить демократию" в республике с помощью повышения степени гражданской вовлеченности в политику.

Согласно информации ведомства, ключевая аудитория проекта – молодежь Киргизии из сельской местности в возрасте от 18 до 35 лет, их семьи, а также общественные лидеры, молодежные организации, государственные служащие и журналисты.

Госдеп Соединенных Штатов рассчитывает, что проводимые в рамках проектов мероприятия еще расширят сотрудничество между населением и госорганами по вопросам "надлежащего управления", в том числе повысится потенциал не менее 20 сельских НПО для работы с местными органами власти.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что Штаты намерены работать с молодыми людьми, поскольку эта часть населения более активна в политических процессах. Молодежь, по его словам, можно использовать в разных целях, включая "цветные революции". В связи с этим ставка на молодых людей делается не только в Киргизии, но и во всем мире, добавил он.

Аналитик считает, что государства Центральной Азии остаются в центре внимания США. Этот регион, по его мнению, для Соединенных Штатов является стратегическим, потому что находится между Россией, Китаем и Индией. Отсюда геополитическая и стратегическая важность Киргизии, подытожил Блохин.

Ранее зампомощника директора Агентства США по международному развитию, входящего в структуру Госдепа, Анджали Каур отметила, что цель политики Америки в Центральной Азии должна заключаться в разъединении экономик стран региона с российской. Она отметила, что сейчас Вашингтон действует на укрепление взаимосвязанности экономик государств региона и работает относительно совместных решений для борьбы с изменением климата.

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу отметил, что Штаты предпринимают попытки не допустить влияния РФ в регионе не только в экономической, но и в культурной сфере.