США будут пытаться нивелировать потенциал стратегических ядерных сил РФ – командующий РВСН

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

США не будут отказываться от попыток нивелировать возможности стратегических ядерных сил России. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Сегодня можно уверено утверждать, что США в обозримой перспективе не только не откажутся от попыток нивелировать возможности стратегических ядерных сил России, но и продолжат поиск и реализацию новых дополнительных путей решения данной задачи", – рассказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Каракаев также заявил, что система ядерного сдерживания (СЯС) России включает 700 развернутых носителей и 1550 боевых блоков. По его словам, перевооружение группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) позволило довести долю современных ракетных комплексов до 88%.

Генерал-полковник также сообщил о планах на 2024 год – он заявил, что в следующем году РСВН планирует провести семь пусков ракет, а всего за последние пять лет были проведены 20 пусков. Каракаев отметил, что РФ и США по-прежнему предупреждают друг друга о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет.

Помимо прочего, он сообщил, что работы по созданию нового шахтного ракетного комплекса "Сармат" близки к завершению, а в ближайшее время он встанет на боевое дежурство полка в Красноярском крае.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что стратегические учения "Океан" проведут в 2024 году. С его слов, планируется провести ряд учений, порядка 20 из которых будут с участием подразделений из других стран, включая четыре в рамках ОДКБ и ШОС. Итоговым будет являться командно-штабное учение "Океан–2024", для которого привлекут все виды вооруженных сил.



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