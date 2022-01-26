НАТО предлагает РФ восстановить дипмиссии в Москве и Брюсселе

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НАТО предлагает России восстановить миссии в Москве и Брюсселе. Об этом на пресс-конференции в столице Бельгии заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"Я подчеркну три главные сферы, где мы можем достичь прогресса. Первая – отношения между Россией и НАТО. Мы должны восстановить наши офисы в Москве и Брюсселе", – сказал Столтенберг.
Генсек отметил, что Альянс предлагает России установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, а также возобновить брифинги по учениям и диалог о контроле над вооружениями, ракетами и ядерным оружием.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО также предлагает доработать механизмы контроля над проведением учений в рамках ОБСЕ.
Он добавил, что НАТО передала свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
"Мы сделали это параллельно с США", – уточнил генеральный секретарь Альянса.
Ранее журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем аккаунте в Twitter сообщила, что Соединенные Штаты передали свою позицию в письменном виде. Позже получение ответа подтвердили в министерстве иностранных дел РФ. Документ лично доставил глава американской дипмиссии в России Джон Салливан.
В свою очередь Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что представленный документ отражает ранее озвученные Штатами позиции: озабоченность действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.
США передали в Москву свои предложения по гарантиям безопасности
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