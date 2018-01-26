США отодвигают сроки полного уничтожения химоружия – МИД

Фото: ТАСС/DPA/Federico Gambarini

США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химического арсенала. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"США бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия массового уничтожения. Видимо, зачем-то он им требуется", – говорится в комментарии дипломата относительно парижской встречи так называемого "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МИД России, комментируя заявления Вашингтона о причастности Москвы к химатакам в Сирии, заявил, что США предприняли массированную пропагандистскую атаку на Россию.

Незадолго до этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность за применение химоружия в Сирии на Москву, однако не привел никаких фактов в подтверждение своих слов.

Тиллерсон также отметил, что "неспособность России справиться с распространением химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее состоятельность в качестве участника урегулирования (сирийского) кризиса".

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