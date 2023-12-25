Мантуров заявил о промышленном шпионаже недружественных стран против РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Недружественные страны проводят промышленный шпионаж против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

По его словам, недружественные государства охотятся за перспективными отечественными разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными специалистами.

В некоторых случаях дело доходит уже не только до шпионажа, отметил Мантуров. Так, министр напомнил, как несколько дней назад ФСБ предотвратила в Ижевске теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии.

Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников сообщил, что киевский режим начинает усиливать тайную борьбу – засылку агентуры и диверсантов в Россию.

По его словам, со стороны Украины с российскими гражданами устанавливается контакт, чтобы нанести стране вред в тылу. Бортников уточнил, что сотрудники ФСБ проводят необходимые мероприятия по выявлению украинских агентов и диверсантов в РФ.

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