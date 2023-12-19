Директор ФСБ заявил, что киевский режим начинает усиливать тайную борьбу

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Киевский режим начинает усиливать тайную борьбу – засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников в комментарии Первому каналу во время расширенного заседания коллегии Минобороны.

По его словам, со стороны Украины с российскими гражданами устанавливается контакт, чтобы нанести стране вред в тылу. Бортников уточнил, что сотрудники ФСБ проводят необходимые мероприятия по выявлению украинских агентов и диверсантов в РФ.

"Хотелось бы, конечно, делать все, чтобы работать на упреждение. У нас это получается в целом", – отметил он.

Директор ФСБ добавил, что сейчас много вопросов, которые держатся в поле зрения, но сейчас их обнародовать не могут. О них обязательно расскажут, но в другое время, указал он.

"Работа ведется очень активная", – подытожил Бортников.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области за госизмену. Как рассказали в ведомстве, он переводил деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Госизмена". В ФСБ добавили, что за подобное преступление человека могут арестовать на пожизненный срок.

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