Бывших работников российского ОПК арестовали за работу на Украину – ФСБ

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Два бывших работника организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) были арестованы и предстали перед судом в Курской области. Их обвиняют в передаче данных военной разведке Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России на своем официальном сайте.

"ФСБ пресечена противоправная деятельность бывших работников организации ОПК – граждан РФ, агентов главного управления разведки министерства обороны Украины, подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчины также передавали украинской стороне изделия военного назначения, которые используются при создании военной техники.

Их в том числе обвиняют в подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры на территориях Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения подразделений Вооруженных сил РФ, принимающих участие в специальной военной операции.

Отмечается, что сотрудникам ведомства удалось изъять у обвиняемых 4 килограмма взрывчатого вещества, конструкторскую документацию, военные изделия и 150 тысяч долларов.

Мужчины, работавшие на Украину, были задержаны и заключены под стражу. В данный момент они дают признательные показания, добавили в ФСБ.

Ранее в Омской области был задержан экс-сотрудник ОПК. Его обвиняют в шпионаже в пользу Германии.

Уточняется, что он установил контакт с представителем ФРГ и передавал ему сведения в военной области. В обмен на них россиянину должны были помочь в получении немецкого гражданства.



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