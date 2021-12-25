В СНБО допустили, что украинцы могут не признать решения России и Запада

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Решения стран Запада и России относительно судьбы Украины не будут эффективными, если их не признают сами украинцы.

Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны этой страны Алексей Данилов, передает РИА Новости.

Он также добавил, что власти Украины в настоящий момент не наблюдают критического наращивания сил со стороны России.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. В частности, договоры подразумевают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет территории Украины.

После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен достигли договоренности, что Брюссель будет принимать участие в переговорах с Россией о гарантиях безопасности в Европе. Отмечается, что политики приняли к сведению представленные РФ предложения о механизмах обеспечения безопасности.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не желает войны, но при этом будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации.