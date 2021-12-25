В Киеве рассказали о неудачной попытке Зеленского дозвониться Путину

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что в этом году украинский лидер Владимир Зеленский предпринял неудачную попытку дозвониться Владимиру Путину.

"Президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт (с президентом РФ. – Прим. ред.). Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся", – рассказал он в интервью изданию "Фокус".

По словам Ермака, переговоры президентов России и Украины состоятся тогда, когда у украинской стороны появится уверенность, что Путин готов к разговору. Кроме того, стороны должны также определить предмет для разговора, добавил он.

Также глава офиса президента Украины подтвердил готовность Зеленского встретиться с Путиным, однако заявил, что конкретная дата пока не определена.

20 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии подготовки встречи лидеров России и Украины. До этого он отмечал, что Путин открыт для диалога с украинским лидером, однако общение должно быть ясным, подготовленным и нацеленным на результат.

При этом Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией в любом формате. Свое заявление он сделал на саммите Восточного партнерства в Брюсселе после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.