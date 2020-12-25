В МИД РФ прокомментировали торговую сделку Британии и ЕС

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В министерстве иностранных дел РФ оценили торговую сделку Великобритании и Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия положительно относится к заключению сделки между Британией и ЕС.
"Еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше", – объяснил Грушко.
Великобритания и ЕС в четверг, 24 декабря, согласовали параметры торговой сделки по Brexit. Соглашение должно вступить в силу с 1 января 2021 года.
1 февраля 2020 года Великобритания официально перестала быть членом ЕС. Такое решение было принято по итогам референдума 2016 года.
Ранее глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик заявил, что Нидерланды могут покинуть Европейский союз. Он указал на то, что премьер-министр страны Марк Рютте выразил недовольство финансовой и миграционной политикой интеграционного объединения.
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