ТАСС: в Киеве прогремели взрывы

25 ноября, 23:40Политика
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.
Кроме того, вечером 25 ноября взрывы прозвучали также в городе Сумы на севере Украины.
Сирены воздушной тревоги помимо украинской столицы, также звучат в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Вечером 24 ноября в украинской столице также прозвучали несколько взрывов. Местная администрация не комментирует ситуацию.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах. Также военным удалось уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил.
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