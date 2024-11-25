ТАСС: в Киеве прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

Кроме того, вечером 25 ноября взрывы прозвучали также в городе Сумы на севере Украины.

Сирены воздушной тревоги помимо украинской столицы, также звучат в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Вечером 24 ноября в украинской столице также прозвучали несколько взрывов. Местная администрация не комментирует ситуацию.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах. Также военным удалось уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил.