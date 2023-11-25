Захарова назвала манипуляцией видео Сунака с перевернутым молотком

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Видео с участием британского премьер-министра, на кадрах которого он использует боковую сторону молотка вместо бойка, – пример манипуляции информацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, видеозапись сделали во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. Если посмотреть полное видео, то там видно и слышно, как мастер сказала Сунаку перевернуть инструмент, написала Захарова. Она добавила, что именно ту часть, где не прозвучал совет мастера, лейбористская партия выложила в своем аккаунте.

Дипломат подчеркнула, что такое происходит и с фейками про Россию, когда вырванные из контекста цитаты или отдельные аудио- и видеофрагменты преподносят с противоположным смыслом.

Захарова уверена, что это и есть манипуляция информацией. Только с Сунаком этот фейк носит точечный характер, а антироссийская медиакампания – характер пандемии, отметила она.

Ранее лейбористы высмеяли Сунака за то, что в он неправильно держал молоток. Ролик сопровождался подписью: "Не сын ремесленника. Человек, который ударно заколачивает рабочий люд, сам не в состоянии ударить молотком".

До этого Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман после публикации ее статьи с критикой действий полицейских во время протестов в поддержку Палестины.

По данным телеканала Sky News, поводом послужила ее статья для газеты The Times, где она охарактеризовала протесты в поддержку Палестины как "марши ненависти".

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