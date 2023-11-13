МИД Британии возглавил экс-премьер Дэвид Кэмерон

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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен на должность главы МИД страны. Об этом сообщается на странице офиса британского премьера в соцсети Х (ранее Twitter).

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Джеймс Клеверли возглавил министерство внутренних дел страны.

Ранее СМИ писали, что 13 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует объявить о ряде изменений в составе правительства.

Сообщалось, что Сунак планирует отправить в отставку главу МВД Суэллу Браверман после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины.

Глава МВД охарактеризовала эти протесты как "марши ненависти" и сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. По ее мнению, разрешая такие марши, полиция подыгрывает левым активистам.

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