13 ноября, 13:05Политика
МИД Британии возглавил экс-премьер Дэвид Кэмерон
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен на должность главы МИД страны. Об этом сообщается на странице офиса британского премьера в соцсети Х (ранее Twitter).
В свою очередь, экс-министр иностранных дел Джеймс Клеверли возглавил министерство внутренних дел страны.
Ранее СМИ писали, что 13 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует объявить о ряде изменений в составе правительства.
Сообщалось, что Сунак планирует отправить в отставку главу МВД Суэллу Браверман после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины.
Глава МВД охарактеризовала эти протесты как "марши ненависти" и сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. По ее мнению, разрешая такие марши, полиция подыгрывает левым активистам.
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