Премьер Британии уволил главу МВД после публикации статьи с критикой полиции

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины, сообщает Sky News.

По данным телеканала, 13 ноября глава британского кабмина планирует объявить о ряде изменений в составе правительства.

Браверман находилась под жесткой критикой со стороны оппозиции и коллег по правящей Консервативной партии. Поводом послужила ее статья для газеты The Times, где она охарактеризовала протесты в поддержку Палестины как "марши ненависти".

Глава МВД сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. По ее мнению, разрешая такие марши, полиция подыгрывает левым активистам.

Ранее палестинский активист выпустил окрашенных в цвета флага Палестины мышей в одном из McDonald's в Британии. Все произошло в Бирмингеме на западе страны.

По данным СМИ, активист призвал к бойкоту бренды, поддерживающие Армию обороны Израиля. Предположительно, акция протеста была связана с тем, что McDonald's решил предоставить израильским военнослужащим тысячи бесплатных обедов.

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