Аналитик объяснила назначение Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Великобритании

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Великобритании может свидетельствовать о том, что премьер-министру страны Риши Сунаку больше некем укреплять кабмин. Так считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в беседе с RT.

Говоря про премьера Великобритании, она подчеркнула, что он является популистом и политическим авантюристом, поэтому не имеет большого авторитета в обществе.

"У него такое реноме: он играет с публикой, заигрывает, предлагает какие-то радикальные решения. <...> Все решения не продуманы, основаны исключительно на популистских воззваниях и на позиции о том, что и так все само собой сложится, само по себе рассосется", – сказала она.

Еремина также уточнила, что на эту должность обычно назначают без учета мнения избирателей. Кроме того, такое назначение может свидетельствовать о возможном укреплении конкретных лиц, которые заинтересованы в лоббировании чьих-либо интересов.

"В свое время Кэмерон поспособствовал карьере Сунака, и он тоже поддерживает его. Ничего удивительного в этом нет. В данном случае все друзья, и никаких лиц, которые не в контексте, они, видимо, просто не допускают", – заключила она.

Ранее стало известно, что канцелярия премьер-министра Великобритании подтвердила назначение экс-главы британского правительства на пост главы МИД. Его назначение одобрил британский король Карл III. Также Кэмерону присвоили титул барона, что означает, что он получит место в британской палате лордов.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Джеймс Клеверли возглавил министерство внутренних дел страны. Причиной увольнения прошлого главы МВД Суэллы Браверман стала ее критика действий полиции во время протестов в поддержку Палестины, которую она опубликовала в СМИ.





В Лондоне прошла масштабная акция в поддержку Палестины