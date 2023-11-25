25 ноября, 20:19Политика
Зеленский сообщил о военных кораблях для конвоирования судов в зерновом коридоре – СМИ
Фото: 123RF/uhdenis
Киев намеревается получить от Запада военные корабли для конвоирования судов по "новому зеленому коридору". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
СМИ пишут, что Украина договорилась с государствами-партнерам о получении военных кораблей, чтобы обеспечивать безопасность судов в "зерновом коридоре" в Черном море. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции, указано в материалах украинских изданий.
Зеленский уверен, что получение кораблей для конвоирования торговых судов – "вопрос ближайшего будущего".
Ранее президент Украины сообщил, что стране нужно одержать три победы на Западе, чтобы в дальнейшем получать помощь от союзников и решать важные задачи.
Первая победа с конгрессом, вторая – получение от Евросоюза помощи в размере 50 миллионов евро, а третья – открытый диалог о вступлении Украины в ЕС.
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