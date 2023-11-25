Шольц потребовал от ХАМАС освободить всех заложников без предварительных условий

Фото: EPA/ТАСС/FILIP SINGER

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников из сектора Газа без предварительных условий. Об этом он написал на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Освобождение первой группы заложников Шольц назвал хорошей новостью. Он поблагодарил всех дипломатов, которые прилагали усилия для этого.

В пятницу газета Bild сообщила, что четверо из освобожденных заложников имеют гражданство Германии. Речь идет о 79-летней и 34-летней женщинах и двух детях четырех и двух лет. Они были захвачены сторонниками ХАМАС в кибуце Нир-Оз, расположенном недалеко от границы с сектором Газа.

22 ноября группировка ХАМАС сообщила о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция приветствует возвращение первой группы заложников из сектора Газа и намерена добиваться освобождения всех остальных людей, удерживаемых ХАМАС.