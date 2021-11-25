Украинский политик поразмышлял о нападении на Кремль

Фото: U.S. Army/Cpl. Shaylin Quaid
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поразмышлял о нападении на Кремль.
"Это сложно, но если хотеть, то не невозможно", – отметил он в эфире телеканала "Прямой".
Политик также выразил возмущение из-за того, что Владимир Зеленский не предпринимает действий для противостояния с Россией. По его словам, это может говорить о том, что лидер страны является агентом Кремля.
Ранее сообщалось, что американские власти оценивают возможность отправки военной помощи на Украину. По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе.
При этом некоторые члены администрации президента США Джо Байдена выступили против такой поддержки. Представители этой точки зрения отметили, что поставка вооружений Киеву может быть расценена Москвой как эскалация.
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