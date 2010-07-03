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Политика

12:08

В ЦАР может появиться российская военная база

политика

Фото: kremlin.ru

Руководство Центральноафриканской Республики (ЦАР) рассматривает возможность создания российской военной базы в стране. Об этом рассказал президент Фостен-Арканж Туадера, сообщили РИА Новости.

"Мы продолжаем работать с национальным министерством обороны и с министерством обороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности", – заявил глава ЦАР.

О появлении российской военной базы в Центральноафриканской Республике заговорили зимой нынешнего года. Министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра подчеркнула, что такое решение возможно в формате рамочного соглашения.

Необходимость развивать отношения с республикой еще в 2018 году отметил глава министерства иностранных дел Росии Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее в октябре текущего года Владимир Путин обсудил с президентом Центральноафриканской Республики ход расследования по громкому делу об убийстве российских журналистов в африканской стране. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, правоохранительные органы двух стран взаимодействуют на высоком уровне.

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