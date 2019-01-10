Военная база России может появиться в ЦАР

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Российская военная база может появиться в Центральноафриканской республике. Об этом в интервью РИА Новости заявила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении", – отметила министр, добавив, что такое решение может быть принято только на уровне глав государств.

В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В Беренго был создан образовательный армейский центр, где солдат обучают российские инструкторы.

По словам Мари Ноэль Койяры, этот центр нельзя считать российской военной базой, однако люди уже начали воспринимать его именно так.

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров на полях сессии Генассамблеи ООН встретился с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Тогда стороны выразили готовность развивать сотрудничество между странами.