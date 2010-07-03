Японский министр уволился из-за истории с дынями

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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, отвечающий за вопросы экономического сотрудничества с Россией, подал в отставку, сообщает телеканал NHK.

Поводом стал предвыборный скандал, в котором оказался замешан министр. СМИ стали распространять информацию о том, что в 2007 году предвыборный штаб Сугавары раздавал избирателям в качестве подарков дыни и крабы, которые считаются в Японии деликатесами и ассоциируются с высокой ценой.

После того как информацию о подкупе избирателей обнародовали, Сугавара на заседании парламентского комитета по бюджету пообещал разобраться, действительно ли от его имени происходила раздача подарков. Также министр заверил, что выяснит, существовал ли у его бывшего секретаря список, в соответствии с которым отправлялись дорогие продукты.

Последней каплей стали обвинения в том, что секретарь министра передал на похоронах одного из избирателей пожертвование, вложенное в конверт. Это часть буддистского похоронного обряда, деньги кладут в специальный траурный конверт и отдают наследникам. Сумма зависит от желания дарителя и его отношений с покойным.

Накануне пользователи Сети раскритиковали платье жены президента Украины Елены Зеленской, в котором она пришла на прием к императору Японии Нарухито.

Причиной критики стал цвет ее платья. Супруга украинского лидера надела платье в пол и перчатки бледно-желтого цвета. Пользователи соцсетей отметили, что представители иностранных делегаций не должны надевать вещи желтого цвета на официальные приемы в Японии. Такой цвет традиционно могут использовать только члены императорской семьи.

Запрещенные цвета были установлены в Японии в VIII веке. Их использование находится под запретом и сейчас, однако это не закреплено законом. Одежду сумахового цвета мог носить лишь император.