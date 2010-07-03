Путин произвел ряд увольнений и назначений в силовых ведомствах

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Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН. Документ опубликован на портале правовой информации.
От должности освобождаются начальник управления ФСИН по Владимирской области Андрей Виноградов, начальник ГУ МЧС по республике Коми Александр Князев, глава СУ СК РФ по Калининградской области Виктор Леденев, заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев, главный инспектор МВД РФ Эдуард Соболь.
Николай Басов стал начальником ГУ МЧС по Забайкальскому краю, Юрий Бобкин назначен начальником управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН, Олег Кадочников занял пост заместителя начальника главного управления по вопросам миграции МВД, Дмитрий Ким назначен главой Сибирского юридического института МВД, Дмитрий Козлов – начальником ГУ МЧС по Севастополю, Юрий Лымарь – начальником главного управления ФСИН по Пермскому краю, Игорь Ромашкин – начальником управления МВД по Астраханской области.
Также сроком на пять лет на должности руководителей СУ СК по Тверской области и СУ СК по ХМАО назначены Альберт Кизимов и Михаил Мокшин. Анатолий Уханов назначен на пять лет руководителем СУ СК по Смоленской области, Богдан Францишко – по Курганской области.
Ранее глава ФСИН Геннадий Корниенко указом президента был освобожден от должности. Об уходе Корниенко 1 октября говорила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева. Она пояснила, что это связано с достижением предельного возраста.
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