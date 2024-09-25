Медведев обвинил Белый дом в лицемерии из-за "использования" Зеленского в кампании Харрис

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Белый дом в лицемерии из-за "использования" президента Украины Владимира Зеленского в преддверии американских выборов.

По словам политика, украинский лидер подыгрывает кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис.

"Администрация США визжит как свинья о том, как другие страны, в том числе Россия, вмешиваются в их выборы. В то же самое время... Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посетив колеблющийся штат Пенсильвания", – отметил Медведев в соцсети X.

Ранее американские конгрессмены высказали требование провести полное расследование из-за визита Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. По их мнению, таким образом он вмешивается в американские выборы, выражая поддержку кампании Харрис, поскольку посещал завод в компании ее сторонников из Демпартии.

Кроме того, законодатели США указали на тот факт, что безопасность Зеленского по прибытии в Пенсильванию обеспечивалась Секретной службой США и оплачивалась средствами местных налогоплательщиков.