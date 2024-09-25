25 сентября, 18:29Политика
Медведев обвинил Белый дом в лицемерии из-за "использования" Зеленского в кампании Харрис
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Белый дом в лицемерии из-за "использования" президента Украины Владимира Зеленского в преддверии американских выборов.
По словам политика, украинский лидер подыгрывает кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис.
"Администрация США визжит как свинья о том, как другие страны, в том числе Россия, вмешиваются в их выборы. В то же самое время... Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посетив колеблющийся штат Пенсильвания", – отметил Медведев в соцсети X.
Ранее американские конгрессмены высказали требование провести полное расследование из-за визита Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. По их мнению, таким образом он вмешивается в американские выборы, выражая поддержку кампании Харрис, поскольку посещал завод в компании ее сторонников из Демпартии.
Кроме того, законодатели США указали на тот факт, что безопасность Зеленского по прибытии в Пенсильванию обеспечивалась Секретной службой США и оплачивалась средствами местных налогоплательщиков.
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