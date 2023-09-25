Прощание с экс-министром экономики РФ Евгением Ясиным пройдет в Москве 28 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Церемония прощания с бывшим министром экономики России и экс-профессором Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгением Ясиным будет организована в здании университета 28 сентября. Об этом сообщила его дочь Ирина Ясина на странице в соцсети.

"Прощание с папой состоится в четверг, 28 сентября, в 13:00 в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре", – информировала она.

О смерти Евгения Ясина стало известно 25 сентября. Он скончался в возрасте 89 лет.

В конце августа в Сети распространилась информация о госпитализации Ясина в тяжелом состоянии. Сообщалось, что мужчину якобы положили в реанимацию с отеком головного мозга и проблемами с сердцем.

Ясин является одним из авторов программ перехода России к рыночной экономике и реформ 90-х годов. Был министром экономики в 1994–1997 годах, занимал должность научного руководителя ВШЭ.

