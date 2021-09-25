Лавров назвал шагом к расколу мира "Саммит за демократию"

Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава министерства внутренних дел России Сергей Лавров заявил, что инициированный Вашингтоном "Саммит за демократию" может стать шагом к расколу мирового сообщества. Об этом министр сказал на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Свежий пример – выдвинутая администрацией США идея созыва "Саммита за демократию". Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе "холодной войны" и провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных", – приводит ТАСС слова министра.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил активное желание посетить "Саммит за демократию", который ранее объявил Байден. Он высказал мнение, что встреча поможет осуществить международные действия.

Планируется, что "Саммит за демократию" пройдет 9 и 10 декабря.

