Дипломат оценил идею запрета в России лотереи грин-карт

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Эксперт призвал воздержаться от зеркальных действий в отношении властей США, которые не выдали российским сенаторам визы для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Зачем создавать людям неудобства, если принимаются непрофессиональные решения. Они специально, может быть, провоцируют нас", – цитирует ИА "НСН" зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова.

По его словам, РФ нужно коллективно заявить о неприятии решения США об отказе в выдаче виз.

"Надо идти по другому пути. Более жестко с ними разговаривать (…) Ключевое значение имело бы выражение коллективного мнения о неприемлемости таких мер. Сегодня одну делегацию они не пустили, в следующий раз другую не пустят. Надо требовать провести там такую работу, чтобы в коллективном формате был выражен протест", – считает дипломат.

Ранее депутаты Государственной думы в ответ на действия США предложили отменить в России лотереи на получение грин-карт. Также парламентарии хотят затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи.

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы. На ситуацию отреагировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала инцидент неуважением со стороны США к членам ООН. Кроме того, Захарова отметила, что Штаты не выполняют своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию.



В Кремле считают, что США нарушили международные правила. Штаты вправе ограничить пребывание члена российской делегации одним городом, но вводить иные рестрикции для тех, кто отправляется на Генассамблею, не может.

