В РФ началась разработка второго пакета мер по противодействию мошенникам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Власти РФ разрабатывают второй пакет мер по защите граждан от мошенников, заявил вице-премьер – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко в ходе встречи с Владимиром Путиным.

"Одна из мер – самозапрет на международные звонки, потому что большинству не звонят по личным каким-то делам или по рабочим из-за границы, а, как правило, большинство мошенников – это заграничные звонки. Это тоже очень эффективная мера", – сказал Григоренко.

Также правительство рассматривает возможность введения ответственности за применение искусственного интеллекта, если он использовался при совершении правонарушений. Григоренко уверен, что применение поддельного голоса или видео в схемах обмана граждан является отягчающим обстоятельством.



"Коллеги из правоохранительных органов нас сильно поддерживают", – добавил вице-премьер.

Ранее в МВД заявили, что за первые 6 месяцев 2025 года в РФ зафиксировали свыше 142 тысяч преступлений, совершенных через мессенджеры.

По данным правоохранителей, мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи. Аферисты предпочитают этот способ связи, так как интернет-подключение сложнее отследить и заблокировать, в отличие от обычных телефонных звонков.

