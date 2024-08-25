Алаудинов рассказал об слезных извинениях Зеленского перед Кадыровым

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский просил в слезах прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова еще до начало СВО. Об этом рассказал командир спецназа "Ахмат", генерал-майора Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

По его словам, это произошло еще в тот момент, когда Зеленский начинал свою карьеру на телевидении во времена "Квартала 95".

"Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя, петушила", – заявил он.

Алаудинов добавил, что также обратил внимание на копирование Зеленским в его последних обращениях слов командира спецназа "Ахмат" на тему Курской области.

Ранее Кадыров рассказал о своем желании запереть украинского президента Владимира Зеленского в подвале в Чечне. Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналиста, какая судьба ждет лидера Украины. Также, комментируя новые поставки вооружения от Запада в Киев, глава республики заявил, что Россия выиграет "что бы они ни отправляли".

