Захарова оценила итоги голосования по антироссийскому заявлению Киева

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Большинство входящих в ООН государств отказались поддержать антироссийское заявление украинских властей, поскольку мир начинает осознавать опасность последствий политики Запада на Украине, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Мир не покупает это по одной простой причине: все начали осознавать, что ситуация намного серьезнее, нежели использование западными либеральными диктатурами Украины в антироссийской идеологии", – сказала она в эфире "Соловьев.Live".

По словам Захаровой, Запад настолько повысил ставки в ситуации на Украине, что она стала разрушительной для всех континентов. Она отметила, что весь мир стал понимать, что конфликт на Украине перестал быть локальным.

"Западные либеральные диктатуры взялись за передел мира, используя Украину. Когда все это поняли на своем примере – вот тут начало приходить осознание масштабов", – добавила Захарова.

Накануне к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине присоединились менее трети стран, входящих в ООН. В их числе – США, Британия, Канада, Грузия, Украина и другие – всего 54 государства из 193. В заявлении авторы выражают сожаление, что Россия не прекратила специальную военную операцию, и осуждают ракетные удары по украинской территории.