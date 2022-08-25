В Пентагоне заявили, что США допускают поставки истребителей Киеву

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Администрация США не исключает возможности поставок истребителей Киеву, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

При этом он добавил, что финальное решение по этому вопросу пока не принято, передает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине будет выделен пакет военной помощи в размере 2,98 миллиарда долларов.

Предполагается, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы ПВО и артиллерии, боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары. Отмечается, что новый пакет поддержки поможет вести оборону страны долгое время.

